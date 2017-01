Lkw-Kettenpflicht auf 13 Strecken in Niederösterreich

Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee im Mostviertel

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf den Landesstraßen B und L in Niederösterreich gibt es am heutigen Montag in Niederösterreich überwiegend salznasse Fahrbahnen bzw. gestreute Schneefahrbahnen. Die Neuschneemengen belaufen sich im Weinviertel auf bis zu drei Zentimeter, im Mostviertel auf bis zu 20 Zentimeter und im Industrieviertel auf bis zu zehn Zentimeter. Die erforderlichen Räum-und Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht besteht heute für Fahrzeuge ab einem Gewicht von 3,5 Tonnen auf der B 20 über den Josefsberg und den Annaberg, auf der B 21 über den Ochsattel, das Gscheid und den Rohrersattel, auf der B 23 über den Lahnsattel, auf der B 71 über den Zellerrain, auf der L 134 zwischen Gutenstein und Schwarzau im Gebirge, auf der L 5217 von Kirchberg bis Lilienfeld, auf der L 5303 von Hürm bis Schlatzendorf sowie auf der L 6155 von Wang bis Senftenegg. Fahrzeuge ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen müssen auf der L 135 über das Preiner Gscheid und auf der L 175 von Trattenbach bis zur Landesgrenze Schneeketten anlegen.

Abschnittsweise zu Schneeverwehungen kommt es im Raum Bruck an der Leitha, Mödling, Neulengbach, Groß Enzersdorf, Aspang, Baden, Gloggnitz, Gutenstein, Pottenstein, Lilienfeld, Mank, St. Pölten, Pottenbrunn, Amstetten, Haag, St. Peter in der Au, Gföhl, Pöggstall und Spitz. Die Temperaturen bewegten sich heute in der Früh zwischen -10 Grad in Zistersdorf und 0 Grad in Gloggnitz, Gutenstein, Pottenstein, Amstetten und Scheibbs.

Nähere Informationen bei der Abteilung Straßenbetrieb beim Amt der NÖ Landesregierung unter 02742/9005-60262 und e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse