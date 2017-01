Bedingungsloses Grundeinkommen bald auch in Österreich?

Auftaktveranstaltung am 19. Januar 2017 mit dm-Gründer Prof. Götz Werner. Neuer Verein GENERATION GRUNDEINKOMMEN plant Volksbegehren für Österreich.

Wien (OTS) - Aktuelle Pilotprojekte wie in Finnland zeigen: Das Bedingungslose Grundeinkommen gilt als wesentliche, ökonomische Option für den sozialen Frieden im 21. Jahrhundert. „Unsere Welt mit ihrer ökonomischen Struktur funktioniert für immer weniger Menschen, was zusehends auch in Österreich den sozialen Frieden gefährdet. Doch Reichtum lässt sich teilen – und dadurch Sicherheit und Freiheit insgesamt vermehren. Mit dem Verein GENERATION GRUNDEINKOMMEN möchten wir die Idee des Bedingungslosen Grundeinkommens in Österreich als Lösung diskutiert haben und werden daher ein Volkbegehren initiieren“, lädt Obmann Helmo Pape zur Auftaktveranstaltung „Generation Grundeinkommen“ am 19. Januar 2017 im Festsaal der Rudolf Steiner-Schule Wien-Mauer ein. Unter den Festrednern: Prof. Götz Werner (Gründer Drogeriemarkt dm), Enno Schmidt (Initiator „Grundeinkommen Schweiz“), Christian Tod (Filmemacher zum Thema Grundeinkommen)

