Volkslanglauf: 400 Teilnehmer beim einzigen österreichischen Mehrtagesrennen in Ramsau am Dachstein erwartet

Von 13. bis 15.1. findet im steirischen Ennstal die “Tour de Ramsau” statt

Ramsau (OTS) - Am kommenden Wochenende wird Ramsau am Dachstein wieder zum “Mekka des Langlaufsports”. Von 13. bis 15.1. lädt der steirische Ort zum größten österreichischen Volkslanglauf im Rahmen der “Tour de Ramsau”. Ein Nacht-Prolog am Freitag über zwei Kilometer im Sprint eröffnet das Großereignis, am Samstag und Sonntag stehen jeweils 10 oder 30 Kilometer Klassisch und Skating am Programm. Es werden die Sieger in Einzel- und Teamwertungen gekürt, daneben sorgen Kinder-Bewerbe, eine Minitour und ein buntes Rahmenprogramm für beste Unterhaltung. Die Veranstalter erwarten mehr als 400 Teilnehmer aus 10 Nationen, Anmeldungen werden unter www.xc-ramsau.com entgegen genommen.

