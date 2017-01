Favoriten: „New Orleans“-Abend im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS/RK) - Am Dienstag, 10. Jänner, beginnt im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) um 19.00 Uhr ein Kultur-Abend mit dem Titel „New Orleans und sein Mardi Gras“. Das Publikum sieht eine Foto-Ausstellung mit Aufnahmen von Patricia Pena de Huertas und Peter Jäger. Beeindruckende Motive aus New Orleans (French Quarter, Garden District, u.v.a) und von der berühmten Faschingsveranstaltung „Mardi Gras“ umrahmen Katharina Aigner (Gesang), Johanna Ziegler (Klavier) und „Slydie“ (Gitarre) mit dazu passender Musik. Komplettiert wird das Programm mit einer kurzen Lesung von Christian Schreibmüller. Der Eintritt zu dem bunten Kultur-Abend im Zeichen von „The Big Easy“ und „Let the good times roll“ ist gratis. Auskünfte: Telefon 0676/534 69 89 (Verein „Kultur 10“).

Die Kultur-Initiative „Klopfzeichen“ unterstützt das Projekt. Das Bildermaterial in der Foto-Schau stammt aus dem Jahr 2000. Die Aufnahmen sind von Dienstag, 10. Jänner, bis Mittwoch, 1. März, im Zuge mehrerer Veranstaltungen im „Waldmüller-Zentrum“ zu betrachten. Individuelle Besichtigungstermine können unter der Telefonnummer 0676/534 69 89 vereinbart werden. Fragen zu dem empfehlenswerten Kultur-Abend „New Orleans und sein Mardi Gras“ beantwortet das auf ehrenamtlicher Basis aktive „Kultur“ 10“-Team gerne per E-Mail:

waldmuellerzentrum @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Kultur 10“ (Waldmüller-Zentrum):

www.wien-favoriten.at

Kultur-Initiative „Klopfzeichen“:

www.klopfzeichen.at

