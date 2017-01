Neue Marke für Baumeister Ing. Reinhard Hackel!

Der Gutensteiner Baumeister Ing. Reinhard Hackel präsentiert seinen neuen Markenauftritt: „hackel plant"

So finden sich nun alle Kompetenzbereiche des planenden Baumeisters im starken Auftritt des Unternehmens visualisiert. Die zentrale Botschaft, die neue Markenphilosophie ist die Zahl drei, das Trinitatis für Stabilität und Unerschütterlichkeit!

Drei Kompetenzbereiche – ein Leitsystem:

Blau steht für „planen“ wie Einreichplan und Begleitung. Der Kernbereich des Unternehmens!

Grün steht für „entwickeln & wohnen“: Projektentwicklung ...

Gelb steht für „begutachten & bewerten“: Energieausweis, Bewertung von Immobilien, etwa im Zuge des An- oder Verkaufes ...

Diese starke Visualisierung kommuniziert der neue Slogan, welcher sich von Hausverstand ableitet: ... mit hackel haus verstand!

So wird „hackel plant“ am Sektor der Hochbauplanung nun seiner Rolle als wichtiger Partner in Niederösterreich gerecht: www.hackel.at

