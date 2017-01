„ORF III Themenmontag“ u. a. mit Hochglanzproduktion „Über Österreich – Juwele des Landes“ und „Südtirol – Leben im Naturjuwel“

Wien (OTS) - Am „Themenmontag“, dem 9. Jänner 2017, geht es in ORF III wieder hoch hinaus, wenn Georg Riha in außergewöhnlicher Bildsprache die Vielfalt und Schönheit Österreichs aus der Vogelperspektive zeigt. Zu Beginn sind die beiden finalen Folgen der vierteiligen ORF-III-Hochglanzproduktion „Über Österreich – Juwele des Landes“ zu sehen. In beeindruckenden Luftaufnahmen taucht zunächst „Der Norden“ (20.15 Uhr) u. a. in die Schönheit des Salzkammerguts ein, Lichtstimmungen der Berge, Täler und Seen sorgen für faszinierende Bilder. In „Der Süden“ (21.05 Uhr) fliegt der Filmemacher von der oberen Steiermark bis zur Grenze nach Italien und präsentiert so ein breites Spektrum der österreichischen Landschaft. Anschließend steht Rihas ORF-III-Dokumentation „Über Salzburg – Juwele des Landes“ (21.55 Uhr) auf dem Programm, die die Mozartstadt mit ihrer historischen Festung, die glitzernde Salzach und die Winterpracht des alpinen Umlands aus einem gänzlich neuen Blickwinkel zeigt.

Zum Abschluss des Themenabends schaut ORF III mit dem Film „Südtirol – Leben im Naturjuwel“ (22.45 Uhr) von Hubert Schönegger und Barbara Puskás über Österreichs Grenzen hinaus: So vielfältig wie die Umweltbedingungen einer Region zwischen dem Meeresspiegel und 3.000 Höhenmetern sind, so unterschiedlich sind die Einblicke in Leben, Land und Leute.

ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) stellt alle ORF-III-Sendungen, für die entsprechende Lizenzrechte vorhanden sind, als Live-Stream und als Video-on-Demand bereit.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at