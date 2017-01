Cnlight.Wingsland S6 Drohne im Taschenformat mit 4K auf CES 2017 enthüllt

Las Vegas (ots/PRNewswire) - S6 Black auf 2017CES enthülltDie CES 2017 in Las Vegas ist wie geplant voll in Schwung, und Cnlight.Wingsland macht sich diese berühmte Plattform zunutze, um das S6, nach den anderen fünf Farben Metallsilber, Zitronengelb, Orange, Camouflage und Blutgrün, jetzt auch in Schwarz als S6 Black zu veröffentlichen.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/454846/Wingsland_CES_drone.jpg

Extrem kompakt und portabel

Mit einer zusammengefalteten Größe von 138 x 79 x 32,6 mm und einem Gewicht von nur 250 einschließlich Batterie passt es, wenn erforderlich, unkompliziert in jede Tasche.

Verschiedene Add-ons, unbegrenzter Spaß

Wingsland S6 lässt sich mit lustigen Add-Ons wie Emoji-Display oder Kanone und Suchscheinwerfer ausstatten, was die Drohne noch intelligenter macht und den Freizeitwert steigert.

4K HD-Kamera

Dank der 4K Ultra-HD-Kamera mit EIS kann Wingsland S6 alles in großer Detailtreue entweder als Bilder oder Videos aufnehmen.

Intelligenter Betrieb

Mithilfe der maßgeschneiderten App lässt sich die Drohne auf vielfältige Weise mit virtuellem Joystick, Schwerkraftsensor und Sprachsteuerung steuern. Kombiniert mit Multi-Positionierungssystemen, Dual GPS, Infrarot, optischem Fluss und weiterem mehr, fliegt Wingsland S6 sogar in geschlossenen Räumlichkeiten stabil.

Soziale Funktionen, teilen mit anderen in Echtzeit

Nach der Aufnahme kann man die Bilder oder Videos bearbeiten und jederzeit und überall über soziale Medien wie Facebook und Twitter teilen.

Unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten Reisen, Freizeitaktivitäten, Outdoor-Sportarten, Extremsport, Familienfeiern - parat für jeden Zweck an jedem Ort. Die S6 ist zum Preis von 399 USD in den USA erhältlich und steht für den weltweiten Versand zur Verfügung.

S6 erschließt neue Felder für Drohnen im Konsumbereich

In der Branche sind derzeit DJI Phantom 4 und ZeroTech Dobby die beliebtesten Drohnen bei den Verbrauchern. Es mangelt jedoch, im Vergleich zu Wingsland S6, in gewissem Grad an akkurater Analyse, was die Kundenanforderungen betrifft, und es gibt noch Aufholbedarf hinsichtlich Funktionsentwicklung und Beurteilung der zukünftigen Aussichten.

Nach entsprechender Analyse erklärte ein Branchenexperte: "Wir befinden uns in einer neuen Ära, wo die Auslieferung von Sport-Kameras pro Jahr fast 10 Millionen Einheiten erreicht, und die neuen Charakteristika von Wingsland S6 wie Portabilität, Unterhaltungswert und Erweiterbarkeit werden die neue Entwicklung und Erweiterung im Bereich Endverbraucher-Drohnen abrunden".

Mit Wingsland S6 wird ein neuer Modetrend eingeläutet, portable und erweiterbare, intelligente Drohnen im Taschenformat werden der neue Hit im Markt. Wingsland S6 wird vielfältigen Anforderungen, die Kunden hinsichtlich Funktionalität der Drohnen haben vollständig gerecht und ist zu mehr Gelegenheiten, und mit mehr Interaktion, unterschiedlicher einsetzbar. Wingsland S6 ist der Anführer und zugleich Motor für den Entwicklungstrend in der Branche.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Wingsland: http://wingslandtech.com/

Rückfragen & Kontakt:

+86-18117410805