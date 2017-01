Wien-Ottakring: Gestohlenes Fahrzeug aufgefunden

Wien (OTS) - Im Zuge ihres Streifendienstes konnten Polizisten am 07. Jänner 2017 um 02.00 Uhr ein zur Fahndung ausgeschriebenes Fahrzeug wahrnehmen. Nach einem kurzen Fluchtversuch wurden vier Beschuldigte im Alter zwischen 14 und 18 Jahren festgenommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und in weiterer Folge an den Eigentümer ausgefolgt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at