„profil“-Umfrage: Mehrheit der Österreicher fürchtet Trumps Politik

Auswirkungen auf Europa und die Welt bereiten 56% der Befragten Sorgen

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin „profil“ in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, ist die Mehrheit der Österreicher (56%) über die Auswirkungen von Donald Trumps Politik auf Europa und die Welt besorgt. Laut der vom Meinungsforschungsinstitut unique Research für „profil“ durchgeführten Umfrage sind 36% der Befragten nicht oder eher nicht in Sorge vor Trump. Und 8% hatten keine Meinung zu diesem Thema. Der Republikaner wird am 20. Jänner als 45. US-Präsident vereidigt. (n=500, Schwankungsbreite +/- 4,4%)

