Hainan Airlines landet auf Platz 3 im JACDEC Sicherheits-Ranking der Fluglinien

Peking (ots/PRNewswire) - JACDEC, ein deutsches Unternehmen zur Flugsicherheitsdatenauswertung und weltweit maßgeblichstes Rating-Unternehmen für die Rangfolge der Flugsicherheit von Fluglinien, hat am 4. Januar 2017 einen umfassenden Bericht veröffentlicht, in dem mehr als 60 der führenden, sichersten Fluggesellschaften der Welt mit einer zusammenfassenden Sicherheitsprüfung für 2016 erfasst werden. Eines der Highlights ist Hainan Airlines, eine für ihre Fünf-Sterne-Fluggastservices renommierte, im chinesischen Mutterland ansässige Fluggesellschaft, die auf Platz 3 des jüngsten Sicherheits-Rankings der Airlines landete, ein Aufstieg vom fünften Rang im Jahr 2015.

Drei der zehn sichersten Fluggesellschaften der Welt sind Carrier aus China. Cathay Pacific Airways landete auf dem ersten, Hainan Airlines auf dem dritten Platz und EVA Air auf Platz sechs. Hainan Airlines, das einzige im eigentlichen China ansässige Unternehmen in der Top 10-Liste, stieg im Vergleich zur Vorjahresposition um zwei Ränge zu einer der drei sichersten Fluggesellschaften auf.

Hainan Airlines wird damit für das fünfte Jahr in Folge in den Top 10 geführt. Der Aufstieg vom fünften Platz 2015 auf Platz Nummer drei in der aktuellen Liste steht für das höchste jemals von einer Fluggesellschaft mit Hauptsitz im eigentlichen China erreichte Ranking. Hainan Airlines hat mit Stand Dezember 2015 über 5 Millionen an sicher geflogenen Flugstunden verbucht und wurde zudem mit dem Award "Fünf-Sterne-Flugsicherheit" der Regulierungsbehörde für die zivile Luftfahrt Chinas, der Civil Aviation Administration of China (CAAC) ausgezeichnet.

Hainan Airlines Safety Director Wei Changrong erklärte: "Sicherheit ist der wichtigste Faktor für die Zivilluftfahrt. Mit den Feiertagen rund um das chinesische Frühlingsfest beginnt gerade eine weitere Hauptreisezeit, und Hainan Airlines oberste Priorität ist, dafür zu sorgen, dass jeder Passagier sicher nach Hause kommt."

