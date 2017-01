10 Jahre – 10 Tage – 10 Euro: Puppen Festtage im Schubert Theater Wien

Eine Dekade Figurentheater zum Jubiläumspreis von 10 Euro pro Karte

Wien (OTS) - An den Puppen-Festtagen vom 8. bis 18. Jänner zeigt das Figurentheater für Erwachsene sein aktuelles Repertoire – und bietet damit ein Gros an Vielfältigkeit. Die Bandbreite reicht von der phantasievollen Bearbeitung "Alice", in der Simon Meusburger die bekannten Romane von Lewis Carroll mit biografischen Elementen des Autors vermischt, über die skurrilen, sprachlich meisterlichen "Parterre Akrobaten", einer grandiosen Reise in die DaDa Welt von H.C. Artmann und Kurt Schwitters, bis zur philosophischen "Erschaffung der Welt".

Diese umfassende Retrospektive aller laufenden Eigenproduktionen zum Jubiläum wird mit einem einmaligen Angebot gefeiert: 10 Tage lang alle Stücke zum Preis von je 10 Euro! Eine wunderbare Gelegenheit, das Genre des Figurentheaters zu entdecken oder immer wieder neu zu erleben. Das ganze Programm gibt es unter www.schuberttheater.at

