Xiaomi debütiert auf der CES mit der Vorstellung des Mi TV 4

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Das führende Technologieunternehmen Xiaomi startete heute sein Debüt auf der CES in Las Vegas mit der Ankündigung des Mi TV 4. Das Mi TV 4 sprengt mit seinem 4,9 mm ultradünnen, rahmenlosen Metallkörper die Grenzen der Innovation. Die 65-Zoll-Version wurde mit einem Modulansatz konzipiert, bei dem die Mi TV Bar aus dem Mainboard und einem Soundsystem besteht, das Dolby Atmos unterstützt, und die ein atemberaubendes Fernseherlebnis zu Hause bietet, das durchaus mit dem Kino mithalten kann.

Gleichzeitig stellte Xiaomi seinen Stand auf der CES vor (LVCC, South Hall 3, #30309), auf dem über 70 Produkte aus Xiaomis Kernsortiment von Smartphones, intelligenten Fernsehgeräten und intelligenten Routern zu sehen sind, ebenso wie Dutzende Produkte des Mi Ecosystem für das intelligente Heim, Gesundheit & Fitness, persönlichen Transport, intelligente Spielzeuge und andere Kategorien.

Das Mi Ecosystem umfasst Hunderte intelligente Produkte, die von Xiaomis Ökosystempartnern hergestellt werden. Was den Ansatz von Xiaomi beim Internet der Dinge so einzigartig macht, sind die Entwicklung von und Investitionen in Spezialunternehmen, um dadurch seine Produktlinie auf äußerst skalierbare Art zu erweitern. Als erfolgreichster Hardwareinkubator der Welt hat Xiaomi in 77 Unternehmen investiert, die Produkte konzipieren und herstellen, die über die drei, vom Unternehmen selbst entwickelten Kernproduktkategorien hinausgehen: Smartphones, intelligente Fernsehgeräte und intelligente Router.

Xiaomi gab heute ebenfalls bekannt, dass bisher mehr als 23 Millionen Mi Bands und 3,3 Millionen Webkameras verkauft wurden und dass man jährlich über 1 Million Mi Air Purifier absetzt. Diese intelligenten Produkte sind über die Mi Ecosystem IoT-Plattform bestehend aus derzeit mehr als 50 Millionen vernetzten Geräten verbunden und die Mi Home App wird täglich von über 5 Millionen aktiven Nutzern verwendet.

Xiang Wang, Senior Vice President von Xiaomi, sagte: "Wir haben bewiesen, dass das Mi Ecosystem Modell funktioniert und wir konzentrieren uns künftig darauf, dieses Modell sowohl hinsichtlich der Produkte als auch geografisch auszubauen. CES ist eine globale Veranstaltung auf der Innovationen aus der ganzen Welt vorgestellt werden und damit der ideale Ort, mit unseren diesbezüglichen Bemühungen anzufangen."

Auf der heutigen Medienveranstaltung enthüllte Xiaomi ebenfalls die weiße Version des Mi MIX, eines bezaubernden Kunstwerks mit einem klaren und modernen Finish. Das Mi MIX wurde erstmals vor drei Monaten angekündigt und fand großes Interesse. Das mit dem weltbekannten Designer Philippe Stark gemeinsam entwickelte, große Display des Mi MIX verfügt über ein extrem hohes Verhältnis des Bildschirms zum Körper, das durch neue Innovationen ermöglicht wird, die auf den physischen Hörerlautsprecher und Näherungssensor verzichten. Die weiße Version kommt in China später in diesem Jahr auf den Markt.

Hugo Barra, Vice President von Xiaomi, sagte: "Xiaomi bietet der Welt einen Blick in die Zukunft, da wir die Grenzen technologischer Innovation erforschen, um unseren Nutzern noch erstaunlichere Funktionen zu bieten. Wir verschieben unvermindert die Grenzen mit der Verwendung von Keramik in Smartphones, diesmal in Weiß, was hinsichtlich des Ertrags eine größere Herausforderung darstellt."

Mi TV 4: Das bisher dünnste Mi TV Heimkino mit dem revolutionären Dolby Atmos

Seit seinem ersten Fernsehgerät hat Xiaomi neu definiert, was Nutzer von einem intelligenten Fernsehgerät erwarten. Das Mi TV 4 setzt diesen Trend bei Design, Anzeige und Audio-Performance fort.

Mit 4,9 mm ist das Mi TV 4 extrem dünn. Der Bildschirm reicht fast ganz an den Rand und das 4K Display steht im Zentrum. Dies wird durch den transparenten Ständer ergänzt.

Das Mi TV 4 (65") wurde mit einem modularen Design entwickelt, das zum ersten Mal im Mi TV 3 verwendet wurde. Das Fernsehgerät besteht aus zwei Teilen: dem 4K Bildschirm und der Mi TV Bar, die sowohl das Motherboard als auch ein unabhängiges Soundsystem mit Upfiring Lautsprechern umfasst. Diese Lautsprecher, ein Subwoofer und zwei Satellitenlautsprecher bilden zusammen das Mi TV 4 Dolby Atmos Heimkino.

Aufgrund dieses Designs ist das Mi TV 4 einfach aufrüstbar, da der Austausch der Mi TV Bar aus jedem Fernsehgerät ein neues Produkt macht, dessen 4K Bildschirm unverändert bleibt.

Das Mi TV 4 wird in China zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein. Der vorläufige Preis wird erheblich unter US$ 2.000 für die 65-Zoll-Version liegen, die mit dem Dolby Atmos Heimkino kommt.

Hauptmerkmale des Mi TV 4:

4K Display (3.840 x 2.160 Pixel)

Ultradünner 4,9 mm Metallkörper

Quad-Core 64-bit Flagship TV-Prozessor

Unabhängiges Dolby Atmos Kinosoundsystem

Doppeltes Dolby und DTS Audio-Decoding

Tief lernendes AI-System für intelligente Empfehlungen

Größen: 49"/ 55"/ 65"

Weitere Media-Assets, einschließlich Bilder zum Produkt und dessen Einführungsveranstaltung sowie Managerprofile finden Sie hier:

http://bit.ly/Xiaomi_CES2017

Über Xiaomi

Xiaomi wurde 2010 vom Multiunternehmer Lei Jun mit der Vision "Innovation für alle" gegründet. Wir sind der Überzeugung, dass qualitativ hochwertige Produkte, die mit Spitzentechnologie gebaut werden, allen Menschen zugängig sein sollten. Wir entwickeln herausragende Hardware, Software und Internetservices für und mit der Hilfe von Mi-Fans. Wir berücksichtigen ihr Feedback in unserer Produktpalette, die derzeit Mi und Redmi Smartphones, Mi TVs und Set-Top-Boxen, Mi Router und Mi Ecosystem Produkte umfasst, einschließlich intelligenter Produkte für den Haushalt, Wearables und anderer Accessoires. Xiaomi verkaufte 2015 mehr als 70 Millionen Handgeräte und erweitert seine Präsenz auf dem Weg zur globalen Marke in der ganzen Welt.

