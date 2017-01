Wien-Hernals: Ein Täter nach versuchtem Raub festgenommen

Wien (OTS) - Ein 37-Jähriger drohte am 05. Jänner 2017 einem 35-Jährigen am Elterleinplatz mit einem Messer und forderte Bargeld. Dem Opfer gelang es auf eine nahegelegene Polizeiinspektion zu flüchten. Durch die Polizisten des Stadtpolizeikommandos Ottakring konnte der Tatverdächtige noch am Tatort angehalten und festgenommen werden.

