Wien-Simmering: Mord mit anschließendem Selbstmordversuch

Wien (OTS) - Am 05. Jänner 2017 ging ein Notruf bei der Polizei ein, bei dem ein Mann mitteilte, seine Frau und anschließend sich selbst umzubringen. Durch die Polizisten wurde in der Wohnung eine 71-Jährige Frau mit Schussverletzungen tot aufgefunden. Ihr 81-Jähriger Ehemann wurde ebenfalls mit Schussverletzungen aufgefunden und in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe zur Tat sind derzeit noch unklar. Im Zuge der Ermittlungen wurde eine gerichtliche Obduktion angeordnet.

