AVISO Diakonie Pressegespräch: #Qualify for Hope - Bildung und Ausbildung für Mädchen mit erschwerten Startbedingungen in Österreich

Frauenspezifische Vorbereitung auf Ausbildung und Berufseinstieg für junge Frauen mit Migrations- und Fluchthintergrund

Wien (OTS) - Wie #QualifyForHope die individuelle und mädchenspezifische Vorbereitung auf Erst-/Aus-/und Weiterbildung und die Hilfe beim Einstig in den gegenwärtigen Arbeitsmarkt organisiert erfahren Sie beim Pressegespräch.

Wir freuen uns über Anmeldungen!

Ihre GesprächspartnerInnen sind:

• Christoph Riedl, Experte für Asyl, Integration, Menschenrechte der

Diakonie

• Ulrike Reindl, Projektleiterin #qualifyforhope

• Sandi (17) aus Syrien, Teilnehmerin #qualifyforhope



Foto/Film-Möglichkeit bei der Projektpräsentation in den Lernräumen

von #QualifyForHope



Datum: 12.1.2017, 10:00 - 11:00 Uhr



Ort:

Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff) Stiege 2,

1.Stock > Büro und Lernräume von #Qualify for

Hope

Nordbahnstraße 36, 1020 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Diakonie Österreich

Roberta Rastl

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

+43(0)664 314 93 95

roberta.rastl @ diakonie.at

Web: www.diakonie.at