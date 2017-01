AVISO: Verteidigungsminister Doskozil nimmt an Festakt zur neuen Heeresstruktur teil

Wien (OTS) - In Anwesenheit von Bundesminister Hans Peter Doskozil findet am 11. Jänner in der Grazer Belgierkaserne ein Festakt zur neuen Gliederung der Streitkräfte des Österreichischen Bundesheeres statt. Das ehemalige Streitkräfteführungskommando unterteilt sich seit 1. Jänner in die Kommanden „Landstreitkräfte“, „Luftstreitkräfte“, „Logistik“ sowie „Führungsunterstützung und Cyber Defense“.

Es bestehen Foto- und Filmmöglichkeiten!

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen und werden gebeten, sich bis Dienstag, 10.01.2017 unter presse @ bmlvs.gv.at anzumelden.

Zeit: 11.01.2017, 10.45 Uhr

Ort: Belgierkaserne, Straßgangerstraße 171, 8052 Graz

Treffpunkt: Cafeteria Belgierkaserne

