SPÖ-Termine von 9. Jänner bis 15. Jänner 2017

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 9. Jänner 2017

10.00 Uhr Bundesminister und Regionalvorsitzender Jörg Leichtfried und der Regionalbildungsvorsitzende Bruck-Mürzzuschlag Marcel Skerget präsentieren das Jahresprogramm 2017 und die Pläne für die Zukunft der Regionalen Bildungsakademie (Seminarraum SPÖ Bruck-Mürzzuschlag, Dr.-Theodor-Körner-Straße 3, 8600 Bruck/Mur).

12.00 Uhr Bundesministerin Sonja Hammerschmid und der Landesparteivorsitzende der SPÖ NÖ Matthias Stadler nehmen in einem gemeinsamen Pressegespräch zur Ganztagsschule „Was bringt das Bildungsjahr 2017?“ Stellung (SPÖ-NÖ-Haus, Niederösterreichring 1a, 3100 St. Pölten).

19.00 Uhr Nationalratspräsidentin Doris Bures spricht bei der „Life Bible 2017“-Präsentation (Wien Museum, Karlsplatz 8, 1040 Wien).

DIENSTAG, 10. Jänner 2017:

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

15.00 Uhr Bundeskanzler Christian Kern trifft den Staatspräsidenten Sloweniens Borut Pahor zu einem Arbeitsgespräch (Foto- und Bildtermin, Bundeskanzleramt).

MITTWOCH, 11. Jänner 2017:

10.00 Uhr Verkehrsminister Jörg Leichtfried nimmt am Pressegespräch zu Bilanz und Ausblick der österreichischen Fahrzeugwirtschaft gemeinsam mit Benedikt Binder-Krieglstein (Geschäftsführer Reed Exhibitions), Peter Laimer (stellvertretender Leiter der Direktion Raumwirtschaft der Statistik Austria), Günther Kerle (Vorsitzender der österreichischen Automobilimporteure) und Klaus Edelsbrunner (designierter Bundesobmann Fahrzeughandel in der WKO) teil (Restaurant Panorama, Messe Wien, Eingang D/Trabrennstraße, 1020 Wien).

11.00 Uhr Bundesminister Hans Peter Doskozil nimmt am Festakt zur Neustrukturierung der Streitkräfteführungskommandos in Kommando Land-und Kommando Luftstreitkräfte in der Belgier-Kaserne in Graz teil (Straßganger Straße 171, 8052 Graz).

17.30 Uhr Rede von Bundeskanzler und SPÖ-Parteivorsitzendem Christian Kern zur Zukunft Österreichs: "Worauf warten? Zeit, die Dinge neu zu ordnen." (Messezentrum Wels, Halle 21, Messeplatz 1, 4600 Wels).

DONNERSTAG, 12. Jänner 2017:

11.00 Uhr Sozialminister Alois Stöger nimmt an der Eröffnung des Therapiebades im Kurhaus Ferdinand Hanusch teil (Pyrkerstraße 9, 5630 Bad Hofgastein).

11.00 Uhr Bundesminister Hans Peter Doskozil nimmt an der von der Direktion für Sicherheitspolitik im BMLVS organisierten Veranstaltung „Sicherheitspolitischer Jahresauftakt 2017“ teil (Raiffeisen-Forum, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien).

15.00 Uhr Bundeskanzler Christian Kern trifft den Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher zu einem Arbeitsgespräch(Foto- und Bildtermin, Bundeskanzleramt).

18.30 Uhr SPÖ-EU-Abgeordnete Karin Kadenbach beim GVV NÖ Neujahrsempfang (IMC FH Krems, Am Campus Krems, 3500 Krems an der Donau).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik, findet im Rahmen der Buchpräsentation „Das Projekt Sozialdemokratie. Gescheitert? Überholt? Zukunftsweisend?“ von Thomas Nowotny eine Diskussion statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung finden Sie unter http://tinyurl.com/zyxkthz (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 13. Jänner 2017:

18.00 Uhr Sozialminister Alois Stöger nimmt an der Festsitzung des Gemeinderates anlässlich 700 Jahre Stadtrecht Ybbs/Donau teil (Stadthalle Ybbs, Kaiser-Josef-Platz 2, 3370 Ybbs an der Donau).

SAMSTAG, 14. Jänner 2017:

9.00 Uhr Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser spricht Begrüßungsworte beim Österreichischen Impftag 2017 „Gesunde Gesellschaft – gehört Impfen (noch) dazu?“ (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien).

10.00 Uhr SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder spricht beim Neujahrsempfang der SPÖ Guntramsdorf (Musikheim, Am Tabor 3, 2353 Guntramsdorf).

