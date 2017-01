Der neue Serienmontag in ORF eins: Kultaction in Serie mit „Leathal Weapon“

Außerdem ab 9. Jänner: Start für „Criminal Minds: Beyond Borders“

Wien (OTS) - 29 Jahre ist es her, dass Mel Gibson und Danny Glover zum ersten Mal in „Lethal Weapon“ für Chaos statt Ordnung in den Straßen von Los Angeles sorgten. Nun sind die „zwei stahlharten Profis“ Martin Riggs und Roger Murtaugh zurück und lassen es wie in den 1980er und 1990er Jahren ordentlich krachen – diesmal allerdings in Serie ab 9. Jänner 2017 um 20.15 Uhr am ORF-Serienmontag in ORF eins. Danach, um 21.05 Uhr, überschreitet Gary Sinise die Grenze: In „Criminal Minds: Beyond Borders“ – einem Spin-off der Serie – leitet er ein Spezialteam des FBI, das US-Bürgern im Ausland zu Hilfe kommt, die in ein Verbrechen verwickelt sind.

Kultaction in Serie: „Lethal Weapon“

Der ehemalige Navy-Seal Martin Riggs verlor durch harte Schicksalsschläge seine Familie, in Los Angeles wagt er einen Neustart und wird Partner des älteren Cops Murtaugh, der ein glückliches Leben mit Frau und Kind führt. Nicht nur durch den Altersunterschied brauchen die beiden Sturköpfe eine Weile, um sich aufeinander einzuspielen. Knapp 30 Jahre nach dem ersten Auftritt des unterschiedlichen Duos spielen nicht mehr Mel Gibson und Danny Glover die Hauptrollen, Damon Wayans als Murtaugh und Clayne Crawford als Riggs treten in die Fußstapfen der legendären Hitzköpfe. Damon Wayans bewies schon in der Sitcom „What’s up, Dad?“ sein flottes Mundwerk, in „Lethal Weapon“ teilt der Publikumsliebling nicht nur verbal aus. Serienfans ist Clayne Crawford bereits ein Begriff, sein Talent bewies der US-Schauspieler bereits in Dramaserien wie „The Glades“ und „Rectify“ von Oscar-Preisträger Ray McKinnon. In den Nebenrollen zu sehen: Jordana Brewster als Dr. Maureen Cahill, Keesha Sharp als Trish Murtaugh, Kevin Rahm als Captain Avery und Chandler Kinney als Riana Murtaugh. Der ehemalige „Chuck“-Produzent und „Forever“-Serienschöpfer Matt Miller zeichnet fürs Drehbuch verantwortlich, Regie führt McG („Das gibt Ärger“).

Mehr zum Inhalt der ersten Folge: „Neu in der Stadt“ (Montag, 9. Jänner, 20.15 Uhr, ORF eins)

Cop Martin Riggs (Clayne Crawford) zieht von Texas nach Los Angeles, um die traumatischen jüngsten Erlebnisse hinter sich zu lassen: Er verlor seine Frau und sein Kind auf tragische Weise. An seinem neuen Arbeitsplatz bildet er ein Duo mit Roger Murtaugh (Damon Wayans), der gerade eine Herzattacke hinter sich und von seinem Doktor den Rat bekommen hat, es etwas ruhiger angehen zu lassen. Doch dafür hat er nun den falschen Partner. Denn Ex-Navy-Seal Riggs ist ein Draufgänger, der eine riskante Aktion nach der anderen startet und damit nicht nur ein ruhiges Leben für Murtaugh unmöglich macht, sondern auch Therapeutin Dr. Maureen Cahill (Jordana Brewster) zur Verzweiflung treibt.

Serien-Spin-off „Criminal Minds: Beyond Borders“

Gary Sinise („Forrest Gump“, „CSI: New York“) leitet ein Spezialteam des FBI, das US-Bürgern im Ausland zu Hilfe kommen soll, die in Verbrechen verwickelt sind. Zur Grundausstattung gehört auch ein eigener Flugjet mit allen wichtigen Geräten an Bord, der das Team an jeden Platz der Welt bringt. Gemeinsam mit Sinise als Supervisory Special Agent and International Unit Chief Jack Garrett ermitteln Alana de la Garza als Supervisory Special Agent Clara Seger, Daniel Henney als Special Operations Agent Matthew „Matt“ Simmons, Tyler James Williams als Russ „Monty“ Montgomery und Annie Funke als Gerichtsmedizinerin Mae Jarvis. Der ORF zeigt „Criminal Minds: Beyond Borders“ in Stereo-Zweikanaltontechnik deutsch/englisch.

Mehr zum Inhalt der ersten Folge: „Der Jäger“ (Montag, 9. Jänner, 21.05 Uhr, ORF eins)

Jack Garrett (Gary Sinise) ist Leiter des International Response Team. Diesmal untersuchen Jack und sein Team den Fall zweier Studentinnen, die in Thailand verschwunden sind. Kurz bevor der Kontakt zu Laurah und Sarah abgerissen ist, haben die beiden den Landsmann Jeff kennengelernt. Jeff wollte die jungen Frauen zu einem Trip nach Bangkok überreden. Somit macht sich das I.R.T-Team auf den Weg nach Thailand, um nach den beiden Frauen zu suchen.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

