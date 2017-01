Zwei Ausstellungen und eine Krippenvorführung

Finissage in Mödling, Vernissage in Raabs an der Thaya

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Volkskunde-Museum Mödling besteht morgen, Freitag, 6. Jänner, von 10 bis 19 Uhr letztmals die Gelegenheit, neben einer Puppenausstellung der „Mödlinger Puppenmutter“ Marianne Sebald auch Vorführungen der mechanischen Egerländer Krippe zu sehen. Nähere Informationen unter 02236/24159,

e-mail museum.moedling @ tele2.at und www.museum-moedling.at/volkskundemuseum.htm.

Am Samstag, 7. Jänner, wird um 19 Uhr im Kunstraum im Lindenhof in Oberndorf bei Raabs an der Thaya eine Winterausstellung eröffnet, die namhafte Künstler aus dem Waldviertel in einer Gruppenausstellung miteinander in Dialog treten lässt. Zu sehen sind dabei bis 12. März Arbeiten von Martin Anibas, Paul Seidl, Johann Neumeister, Georg Kuttelwascher, Peter Dwořak und Franz Part. Letzterer, der künstlerische Leiter des Kunstraums, wird überdies vor den Augen des Publikums seine nächsten großen Bilder zu malen beginnen. Öffnungszeiten: nach telefonischer Vereinbarung; nähere Informationen unter 0676/9017441, e-mail franzpart9 @ gmail.com und www.kunstfabrik-gross-siegharts.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse