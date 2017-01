Fußgängerin von Auto am Schutzweg erfasst

Wien (OTS) - Am 04.01.2017 wurde gegen 18:05 Uhr eine 46-jährige Frau beim Überqueren eines Schutzweges in der Breitenfurter Straße (23. Bezirk) von einem Auto erfasst und zu Boden gestoßen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

