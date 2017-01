ÖAMTC: Zweierlinie in Wien am Samstag gesperrt

Staus wegen Demo befürchtet

Wien (OTS) - Wegen der Demo "Jahrestag der Ermordung von 3 Politikerinnen in Paris" wird die Zweierlinie in Fahrtrichtung Donaukanal am Samstag, den 7. Jänner, voraussichtlich ab 16:00 Uhr zwischen der Mariahilfer Straße und dem Schwarzenbergplatz gesperrt.

Die ÖAMTC-Experten befürchten Staus auf der Wienzeile, rund um den Schwarzenbergplatz bzw. auf der Zweierlinie Richtung Donaukanal. Empfehlung: Großräumig, etwa über Gürtel, ausweichen.

