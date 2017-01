FPÖ-Kultursprecher Walter Rosenkranz zum Ableben Georges Prêtres: Ein großer Künstler und Freund Österreichs ist von uns gegangen

Wien (OTS) - Zum Ableben Georges Prêtres zeigt sich FPÖ-Kultursprecher Walter Rosenkranz betroffen: "Georges Prêtre war ein großer Dirigent, der Österreich stets sehr zugetan war."

"Als 'Erster Gastdirigent' der Wiener Symphoniker und mehrmaliger Dirigent des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker leitete er die großen Orchester unseres Landes. Dem heimischen Publikum brachte er insbesondere die Komponisten seiner Heimat Frankreich näher und wird uns auch als Dirigent des Frühjahreskonzerts 'Frühling in Wien' in Erinnerung bleiben.", so Rosenkranz.

