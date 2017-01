Bundesjugendvertretung: Jugendschutz vereinheitlichen. Jetzt!

Gleiche Rechte und Pflichten für alle jungen Menschen in Österreich

Wien (OTS) - Anlässlich der neuerlichen Debatte zum Thema Jugendschutz, die von Jugendministerin Karmasin mit dem Thema Rauchverbot angestoßen wurde, meldet sich auch die Bundesjugendvertretung (BJV) zu Wort. Denn bereits seit vielen Jahren lobbyiert die BJV dafür, die Jugendschutzbestimmungen österreichweit zu vereinheitlichen.

Johanna Tradinik, Vorsitzende der BJV, dazu: „Es ist absolut unverständlich, warum sich Jugendliche von Bregenz bis Eisenstadt an unterschiedliche Regeln für Ausgehen, Alkoholkonsum und andere Lebensbereiche halten müssen. Es müssen in ganz Österreich einfach für alle dieselben Regeln gelten! Wir haben schon von vielen JugendministerInnen Zustimmung zu dieser Forderung erhalten, aber einzelne Bundesländer haben sich immer wieder dagegen gewehrt. Das jahrelange Tauziehen beim Jugendschutz ist wirklich eine Farce. Es ist an der Zeit, dass es hier endlich eine praktische und lebensnahe Lösung für Jugendliche gibt.“

Durch die unterschiedlichen Bestimmungen können auch ziemlich bizarre Situationen entstehen, so Tradinik weiter: „Wenn zum Beispiel ein 15-Jähriger in Kärnten völlig legal bis Mitternacht ausgeht, dann aber heim in die Steiermark fahren würde, dürfte er dort um diese Uhrzeit gar nicht mehr auf der Straße sein. Das ist doch völlig absurd.“

Zur Auffrischung der jahrelangen Debatte erinnert die BJV an ihr Kampagnen Video von 2010 „Jugendschutz vereinheitlichen JETZT“:

https://youtu.be/KjOU-BzYs1U

