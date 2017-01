Helmut Kukacka neuer Obmann der Vereinigung der ehemaligen National- und Bundesräte der ÖVP

Kukacka: Vereinigung unterstützt politische Arbeit der ÖVP – Klubobmann Lopatka gratuliert Kukacka zur Wahl zum Obmann

Wien (OTS) - Der langjährige Präsident und Obmann der Vereinigung der ehemaligen National- und Bundesräte der ÖVP, Bundesminister a.D. Dr. Robert Lichal, hat nach 21 Jahren verdienstvoller Tätigkeit seine Obmannschaft zurückgelegt. Im Rahmen der alljährlichen Hauptversammlung wurde Staatssekretär a.D. Mag. Helmut Kukacka am 19. Dezember 2016 zum neuen Obmann der Vereinigung gewählt.

Helmut Kukacka war seit 1972 in der oberösterreichischen Volkspartei tätig und war Landesparteisekretär, Abgeordneter zum Landtag und Mitglied der oberösterreichischen Landesregierung, bevor er in die Bundespolitik wechselte. Kukacka war dann von 1987 bis 1990 ÖVP-Generalsekretär, anschließend Abgeordneter zum Nationalrat und ÖVP-Verkehrssprecher. Von Anfang 2003 bis Jänner 2007 war er Staatssekretär in der Regierung Dr. Wolfgang Schüssel. Bis Oktober 2008 war Helmut Kukacka dann wieder Abgeordneter zum Nationalrat. Derzeit ist er ehrenamtlich Präsident der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände.

Die Vereinigung der ehemaligen National- und Bundesräte der ÖVP besteht seit dem Jahr 1964 und dient der Pflege der Zusammengehörigkeit und dem gegenseitigen Informations- und Erfahrungsaustausch der ehemaligen Nationalratsabgeordneten und Bundesräte. Einmal monatlich werden dabei im Rahmen einer Informations- und Diskussionsveranstaltung mit einem ÖVP-Regierungsmitglied oder einem führenden ÖVP-Politiker politische und gesellschaftliche Aufgabenstellungen diskutiert.

"Dabei geht es nicht darum, den derzeitigen politischen Verantwortungsträgern Ratschläge zu geben, schon gar nicht öffentlich, sondern die führenden ÖVP-Politiker bei ihrer Arbeit zu begleiten und zu unterstützen sowie dabei die Erfahrungen der Altabgeordneten in die politische Diskussion einzubringen", hebt Staatssekretär a.D. Mag. Helmut Kukacka hervor.

ÖVP-Klubobmann Dr. Reinhold Lopatka betont: "Ich freue mich, dass Helmut Kukacka zum Vorsitzenden der Vereinigung ehemaliger National-und Bundesräte der ÖVP gewählt wurde. Ihre Mitglieder bündeln großes Wissen und viel Erfahrung der Volkspartei. Auch in Zukunft werden wir als ÖVP-Parlamentsklub bei regelmäßigen Treffen auf dieses Wissen und diese Erfahrung zurückgreifen."

