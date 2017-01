Theateraufführungen zu Jahresbeginn

„Der keusche Lebemann“ in Weißenkirchen und „Onkel Wanja“ in Mödling

St. Pölten (OTS/NLK) - Ab Freitag, 6. Jänner, bringen D'Wachauer, die Theatergruppe des MGV Weißenkirchen, in der Wachauhalle in Weißenkirchen den Schwank „Der keusche Lebemann" von Franz Arnold und Ernst Bach zur Aufführung (Regie: Heinrich (Weixelbaum); Beginn ist um 17 Uhr. Folgetermine: 7., 13. und 14. Jänner jeweils ab 19 Uhr sowie 8. und 15. Jänner jeweils ab 17 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0680/3240333 und www.theaterwachau.com.

Am Dienstag, 10. Jänner, feiert ab 19.30 Uhr am Stadttheater Mödling Anton Tschechows „Onkel Wanja“ in einer Inszenierung von Rüdiger Hentzschel Premiere. Es spielen Margot Ganser-Skofic, Christine Jirku, Sonja Kreibich, Selina Ströbele, Rainer Doppler, Rainer Friedrichsen, Ludwig Kaschke und Dirk Warme. Folgetermine: 12. bis 21. Jänner, Donnerstag bis Samstag, sowie am Dienstag, 17. Jänner, jeweils ab 19.30 Uhr bzw. am Sonntag, 15. Jänner, ab 17 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Stadttheater Mödling unter 02236/429 99, e-mail tzf @ gmx.net, www.stadttheatermoedling.at und www.theaterzumfuerchten.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse