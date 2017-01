Wien-Döbling: Bäckerei-Einbrecher festgenommen

Wien (OTS) - Ein Zeuge verständigte am 3. Jänner 2017 um 22.15 Uhr die Polizei, da er mehrere Personen bei einem Einbruch in eine Bäckerei in Wien-Döbling beobachtete. Beim Eintreffen der Polizei versuchten die Beschuldigten zu flüchten. Ein Mann konnte vor Ort, drei andere in einem Auto versteckt im Nahbereich festgenommen werden. Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt, die vier Beschuldigten im Alter von 29 bis 43 Jahren befinden sich in Haft.

