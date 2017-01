Favoriten: Neujahrskonzert mit „Wiener Hofburg“-Damen

Wien (OTS/RK) - Für einen vergnügten Start ins Jahr 2017 sorgt die international aufspielende Damen-Kapelle „Wiener Hofburg“ beim „Favoritner Neujahrskonzert“: Am Sonntag, 8. Jänner, tritt das beliebte Ensemble im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) auf. Die schwungvolle Veranstaltung beginnt um 16.00 Uhr. Unter der Leitung der charmanten Geigerin Gabriele Fussgänger-Karlinger bringt die Formation mitreißende Melodien von Johann Strauß und anderen bedeutenden Tonsetzern zu Gehör. Der Eintritt kostet 12 Euro („Musikbeitrag“). Auskünfte und Reservierungen: Telefon 0676/534 69 89 (Verein „Kultur 10“).

1993 hat Gabriele Fussgänger-Karlinger das Salonmusik-Ensemble „Wiener Hofburg“ ins Leben gerufen. Das vielfältige Repertoire der Damen erstreckt sich von Walzern bis zur Tanzmusik. Sowohl bei Konzerten in ganz Österreich als auch in der Ferne (Japan, USA, BRD, etc.) stellen die hübschen Musikerinnen immer wieder ihr Können unter Beweis. Wiederholte Tonträger-Aufnahmen sowie Rundfunk- und TV-Engagements vervollständigen die musikalische Erfolgsgeschichte der allseits geschätzten Damen-Kapelle. 2006 fand erstmals ein „Favoritner Neujahrskonzert“ im „Waldmüller-Zentrum“ statt. Informationen über die aktuelle Veranstaltung per E-Mail:

