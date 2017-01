Die Urlaubsregion Mühlviertel zu Gast bei der Ferien-Messe in Wien

Das Mühlviertel präsentiert sich als Urlaubsregion und Teil der BierWeltRegion von 12.-15. Jänner 2017 in Wien.

Linz/Wien (TP/OTS) - Die Ferien-Messe in Wien lockt rund um die Themen Urlaub, Reisen und Freizeit jedes Jahr zahlreiche Besucher in die österreichische Bundeshauptstadt. Wie bereits in den Vorjahren ist bei der Ferien-Messe, von 12.-15. Jänner 2017, die oberösterreichische Markendestination Mühlviertel mit dabei und präsentiert sich mit ihren abwechslungsreichen Urlaubangeboten.

Die Tourismusverbände des Mühlviertels zeigen reisefreudigen Besuchern die Vielfalt der Region. Sportliche Aktivitäten, wie Radfahren und E-Biken, Wandern, Reiten oder Mountainbiken, locken im Sommer, um die Region zu entdecken. Skifahren, Langlaufen oder Schneeschuhwandern stehen im Winter am Reiseplan der Mühlviertler Urlaubsgäste. Zahlreiche Gesundheits- und Wellnessbetriebe laden mit ihren weitläufigen Pool- und Saunalandschaften und besonderen Wohlfühlbehandlungen das ganze Jahr über im Mühlviertel zum Entschleunigen und Ausspannen ein.

Das Mühlviertel als Teil der BierWeltRegion setzt einen kulinarischen Schwerpunkt auf das Thema „Bier“. 46 Bierbetriebe aus den Bereichen Gastronomie und Hotellerie, sowie Brauereien und Hopfenbauern können in der Region auf vielfältige Weise entdeckt werden. Bierliebhaber erfahren bei einem Besuch beim Hopfenbauern mehr über den Mühlviertler Hopfen, legen in den Schaubrauereien selbst Hand an oder verkosten in den Gastronomiebetrieben die regionale Biervielfalt. Bei der Ferien-Messe in Wien ist in diesem Jahr die Biobrauerei Neufelden mit dabei und lädt Messebesucher ein, den Geschmack der BierWeltRegion zu entdecken.

Besuchen Sie das Mühlviertel und die BierWeltRegion bei der Ferien-Messe in Wien in der Halle B, Stand-Nr. B0101. Mit etwas Glück gewinnen Sie ein Testwochenende im Hotel Guglwald ****s im Mühlviertel mit einem E-Bike von KTM!

