Seniorenbund-Korosec gratuliert JW-Groß zum Amtsantritt

Korosec: „Frauen aus Spitzenpositionen nicht mehr wegzudenken“

Wien (OTS) - Die Ernennung von Amelie Groß zur Bundesvorsitzenden der Jungen Wirtschaft (JW) in der Wirtschaftskammer Österreich stellt für Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, einen besonderen Grund zur Freude dar. „Ich freue mich, dass diese Aufgabe jetzt in den Händen einer Frau liegt“, betont Korosec. Groß sei ein weiteres Bespiel dafür, dass Frauen – und im Speziellen Unternehmerinnen – aus Spitzenpositionen in Politik und Wirtschaft nicht mehr wegzudenken seien.

„Ich wünsche Frau Groß, dass sie mit ihrer neuen Funktion ebenso viel Freude hat wie ich mit meiner“, hält Korosec abschließend fest.

