Soy Luna skatet ab Januar in ihre Magazin-Welt

Berlin (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/8146/3526734

An die Rollschuhe, fertig, los! Mit lateinamerikanischem Temperament rollt die 16-jährige Luna aus ihrer TV-Serie direkt in die Magazin-Welt. Disney Soy Luna - Das offizielle Fan-Magazin ist ab dem 10.1. im Handel erhältlich.

Die Rollschuhe sind zurück! Offen, ehrlich und immer mit einem Lächeln auf den Lippen saust Luna in der Telenovela "Disney Soy Luna" auf acht Rollen durch die argentinische Hauptstadt Buenos Aires. Die TV-Serie im Disney Channel steckt dabei voller Dynamik und schildert den spannenden Alltag in der Schule und dem Rollerskate-Club. Genauso bunt und fröhlich erscheint am 10.1. das Disney Soy Luna-Magazin. Auf die Leserinnen warten exklusive Interviews mit den Darstellern sowie spannende Hintergrundgeschichten, Backstage-Bilder und tolle 3D-Extras aus der lateinamerikanischen Themenwelt. Zudem bietet das Magazin aufregende Stylingtipps, knifflige Rätsel, Poster und lustige Tests. Damit sind Fans ihren Stars aus der Serie noch ein bisschen näher. Disney Soy Luna erscheint monatlich und richtet sich vorwiegend an Mädchen zwischen 7 und 12 Jahren sowie ältere Fans der Telenovela. Das Magazin ist ab dem 10.1. im Handel und auch im Ehapa-SHOP unter www.ehapa-shop.de/soy-luna erhältlich. Weitere Infos unter www.soyluna-magazin.de.

Die Vermarktung des Magazins übernimmt die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions. Der Anzeigenpreis für eine 1/1 Seite 4c beträgt 7.500 Euro. Anzeigenschluss für die nächste erreichbare Ausgabe ist am 18.1. Weitere Informationen und Termine:

Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert @ egmont.de.

Rückfragen & Kontakt:

Christian Fränzel

Marketing und PR

Egmont Ehapa Media GmbH

Alte Jakobstrasse 83

10179 Berlin (Mitte)

Phone: +49 30 24008 0

c.fraenzel @ ehapa.de