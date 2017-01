café+co International wächst um zehn Prozent und verzeichnet Umsatzrekord

205 Millionen Euro Umsatz (*) im zurückliegenden Geschäftsjahr. Führender Kaffeedienstleister in Zentral- und Osteuropa verzeichnet in allen zwölf Märkten operativ positives Ergebnis

Wien (OTS/LCG) - Erstmals in der Unternehmensgeschichte durchbricht café+co International die 200 Millionen Euro-Umsatzgrenze und erreicht im Geschäftsjahr 2015/16 205 Millionen Euro. Trotz eines anspruchsvollen Jahres durch steigende Rohstoffpreise und ungünstige Wechselkurse stieg die Zahl der Beschäftigten auf rund 1.800 Mitarbeiter per 31. Dezember 2016, womit sich das organische Wachstum durch Neukundengewinne fortsetzt. Die größten Wachstumsmärkte in den letzten zwölf Monaten waren Tschechien und Polen. In Rumänien konnte erstmals der Break-Even erreicht werden. Das HORECA-Angebot (Hotellerie, Gastronomie und Catering) erzielt erneut ein zweistelliges prozentuales Wachstum und zählt mittlerweile zu den Wachstumstreibern in der Unternehmensgruppe.

CEO Gerald Steger freut sich über das erstmalige Durchbrechen der 200er-Umsatz-Marke: „Das war eines unserer langjährigen Ziele! Die letzten zwei Jahre haben wir sehr viel in Innovationen investiert, die nun ab dem ersten Quartal 2017 schrittweise auf den Markt kommen. Für die neue, demnächst vorzustellende Maschinen-Generation setzen wir auf die Formgebung eines Smartphones, um die Einbindung in die digitale Welt zu verdeutlichen. Besonders erfreulich ist der starke Neukundenzuwachs in allen Ländern, sodass wir auch in Zukunft mit einer positiven Entwicklung rechnen können.“

CFO Michael Nossek blickt ebenfalls optimistisch in das nächste Jahr: „Die Zahlen der ersten Monate des neuen Geschäftsjahres lassen ein weiteres Wachstum im Jahr 2017 erwarten.“

Auch in Österreich konnte café+co starke Zuwächse verzeichnen. Neben dem Wachstum in der Hotellerie und Gastronomie und der Nachhaltigkeitslinie max.PLANET setzen immer mehr Unternehmen auf fortschrittliche Kaffeelösungen des Marktführers.

„2016 war für das Österreich-Team wegen der ungünstigen Preisentwicklung auf der Einkaufs-Seite ein sehr herausforderndes Jahr, das am Ende aber gut bewältigt werden konnte. Wir freuen uns schon sehr, bald unseren Kunden die neuen ‚vollautomatischen Coffee-Shops’ mit einer den aktuellen Markttrends entsprechenden Produktauswahl präsentieren zu dürfen. Über unser Projekt ‚café+co Outdoor‘ wird café+co auch vermehrt an frei zugänglichen Plätzen für Kunden erreichbar sein“, fasst café+co Österreich-Geschäftsführer Thomas Lindenbauer die Entwicklung in Österreich zusammen.

Umsatzentwicklung café+co International

Jahr 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 Umsatz (Mio. EUR)* 205 186 176 163 156 Anzahl Geräte** 72.500 71.500 70.000 63.000 60.000 Mitarbeiter** 1.800 1.600 1.500 1.420 1.350 * davon Gesellschaften im Vollkonsolidierungskreis der LLI AG: 189,2 Mio. Euro ** per 31.12.2016

Über café+co International

café+co International ist der führende Kaffeedienstleister in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Die Unternehmensgruppe ist derzeit mit 17 Tochtergesellschaften in zwölf Ländern tätig (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Polen, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Rumänien, Russland). café+co International beschäftigt sich mit Betrieb und Service von Espressomaschinen und Automaten für Heißgetränke, Kaltgetränke und Snacks sowie mit der Führung von Betriebsrestaurants. Die vollautomatischen „café+co Shops“ finden sich in Unternehmen ebenso wie im öffentlichen Bereich (Einkaufs-Center, Ämter, Spitäler und Autobahn Rastplätze, Tankstellen). Weiters bietet café+co eine eigens entwickelte Produktlinie für die Hotellerie und Gastronomie an. Jährlich werden an 72.500 café+co Standorten mehr als eine halbe Milliarde Portionen konsumiert. In Österreich und Deutschland betreibt das Unternehmen elf Selbstbedienungscafés, die unter anderem am Vienna International Airport, im Mozarthaus Vienna, im Haus der Musik, sowie im Einkaufszentrum Q19 zu finden sind. Unter dem Namen „café+co Café“ werden zudem Kaffeehaus-Konzepte betrieben. Das Unternehmen ist Träger des Österreichischen Staatswappens, Mitglied der Leitbetriebe Austria und wurde von SuperBrands Austria als führende Marke ausgezeichnet. Weitere Informationen auf http://www.cafeplusco.com sowie

http://www.facebook.com/cafepluscointernational.

