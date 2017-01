Michael Häupl am Mittwoch, den 4. Jänner zu Gast in den PULS 4 NEWS

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 4. Jänner ist der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Häupl zu Gast in den PULS 4 NEWS.

Der Chef der SPÖ Wien stellt sich im kommenden Frühling beim Parteitag der Wiederwahl. Noch nie zuvor war die Kritik in der eigenen Partei so groß wie jetzt. Michael Häupl spricht über Themen, die ihn im kommenden Jahr begleiten werden: Wann übergibt er sein Bürgermeister-Amt? Und wer wird dann sein Nachfolger? Wie bekommt Wien seine Probleme mit den hohen Schulden sowie der hohen Arbeitslosigkeit in den Griff?

