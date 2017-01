Die gute Ehefrau ist zurück: "Good Wife" geht am 10. Januar bei Fox in die finale Staffel

Fox präsentiert die siebte Staffel der Dramaserie "Good Wife" ab 10. Januar 2017

Die finalen 22 Episoden dienstags ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen auf Fox

Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung

Staranwältin Alicia Florrick ist wieder da! Die zweifach Emmy-ausgezeichnete Julianna Margulies kehrt in ihrer Paraderolle in der Dramaserie "Good Wife" am 10. Januar 2017 mit der siebten und finalen Staffel bei Fox zurück. Dabei hat der Zuschauer bei den neuen 22 Folgen dienstags ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen wie immer die Wahl zwischen der deutschen Synchronfassung oder dem englischen Originalton.

In der finalen Staffel der Anwaltsserie bekommt der Cast rund um die stets brillierende Margulies, Alan Cumming und Christine Baranski Verstärkung durch Jeffrey Dean Morgan, der in seiner Rolle als "Negan" aktuell bereits in der siebten Staffel der erfolgreichen Dramaserie "The Walking Dead" für Furore sorgt.

Über Staffel 7: Im Leben von Alicia Florrick (Julianna Margulies) stehen die Zeichen zu Beginn der siebten Staffel auf Sturm: Nachdem ihre Ernennung zur Oberstaatsanwältin an einem Wahlskandal gescheitert ist, liegt ihre hoffnungsvoll gestartete politische Karriere in Scherben. Ohne eigene Kanzlei steht Alicia vor dem Nichts. Sie entschließt sich, als einfache Anwältin ganz von vorn anzufangen. Zudem übernimmt sie Fälle am Kautionsgericht. Doch dort herrschen allerdings ganz andere Sitten, als sie bei Gericht gewohnt war. Zu ihrer wichtigsten Stütze wird der ruhige und erfahrene Privatermittler Jason Crouse (Jeffrey Dean Morgan). Während Alicia sich neu zu erfinden versucht, entschließt sich ihr Ex-Mann Peter (Chris Noth), Gouverneur von Illinois, für die US-Präsidentschaft zu kandidieren. Damit könnte Alicia erneut ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden.

Sendetermine: - Siebte und finale Staffel "Good Wife" mit 22 Episoden ab 10. Januar immer dienstags ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen - Wahlweise in der deutschen Synchronfassung oder dem englischen Originalton - Alle Episoden im Anschluss an die Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand und mit Sky Ticket verfügbar

