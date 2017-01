Styria Media Group startet YouTube-Kanal JoomBoos TV

Wien/Graz (OTS) - Jetzt wird es bunt: Nach dem großen Erfolg des kroatischen YouTube-Channels JoomBoos mit 90.000 Subscribern innerhalb eines Jahres startet in Österreich der YouTube-Kanal JoomBoos TV durch. In den vergangenen Monaten wurde intensiv daran gearbeitet, YouTuber für das Projekt zu gewinnen. „Wir sind stolz, nun mit fünf YouTube-Stars aus den unterschiedlichsten Bereichen von Beauty über Entertainment bis hin zu Lifehacks an den Start zu gehen. Mit diesem Schritt positionieren wir uns noch stärker im Bereich Bewegtbild und erreichen die junge Zielgruppe“, erklären die Leiter des Projekts Stefan Weger, Head of Product Management bei Styria Digital Services, und Alessandro Kurzidim, Lead of JoomBoos TV.



Österreichische Top-Influencer produzieren Videos für JoomBoos TV



Maximilian Ratzenböck, bekannt für seine Videos bei Nachspielzeit und aus der TV-Serie Köln 50667, widmet sich dem Bereich Comedy & Show. Jeden zweiten Sonntag postet Special-Guest Anna-Laura Kummer ein Video. Die gebürtige Burgenländerin ist eine der bekanntesten österreichischen Influencer mit über 200.000 Abonnenten auf YouTube und 112.000 Abonnenten auf Instagram.

Marco Wagner, der zuletzt die Charts mit seinem Song „Boyfriend“ stürmte und auf Facebook mehrere Hunderttausend Abonnenten hat, nimmt sich in seinen Videos auf JoomBoos TV kein Blatt vor den Mund und sorgt für Unterhaltung.

Mit von der Partie sind auch die beiden miss BFF’s Anja und Claudia. Diese wurden im vergangenen Sommer von der miss auf Weltreise geschickt und widmen sich auf JoomBoos TV den Bereichen Beauty und Fashion. Auch das Thema Lifehacks darf nicht fehlen: Daniel Grin wird wöchentlich ein Video zu diesem Schwerpunkt posten.

JoomBoos TV-Producer Alexander Scheucher, der einen maßgeblichen Anteil an der Entwicklung des YouTube-Kanals hat, gibt einen Ausblick auf die nächsten Schritte: „In den nächsten Wochen geht es darum, den Channel inhaltlich weiterzuentwickeln und die Anzahl der Abonnenten sowie die Reichweite zu steigern.“



Weitere YouTuber – und die, die es werden wollen – können sich jederzeit unter contact@joomboos.tv anmelden.



Über JoomBoos TV:



JoomBoos TV ist ein junger YouTube-Channel mit vielen beliebten YouTube-Stars. Freue dich wöchentlich auf neue Videos deiner YouTube-Lieblinge aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Lifestyle & Travel, Comedy & Show, Fashion & Beauty und vielem mehr.



