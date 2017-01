Sommersemester-Ticket: Online-Verkauf gestartet

Wien (OTS) - Für Wiens Studentinnen und Studenten beginnen am 1. Februar die Semesterferien. Mit diesem Datum startet für die Wiener Linien aber bereits das Sommersemester 2017. Das neue Semesterticket ist vom 1. Februar bis zum Semesterende am 30. Juni insgesamt fünf Monate gültig. Im Online-Ticketshop der Wiener Linien http://shop.wienerlinien.at kann das neue Semesterticket bereits jetzt gekauft werden.

Das Semesterticket kostet 150 Euro. Die Stadt Wien fördert alle mit Hauptwohnsitz in Wien gemeldeten Studierenden. Für sie kostet das Ticket nur 75 Euro. Neben Wien bieten auch andere Bundesländer Förderungen an. Für das Wintersemester 2016/17 wurden rund 97.000 Semestertickets verkauft, davon fast 45.000 Karten über den Online-Ticketshop der Wiener Linien.

Ticketkauf bequem via Online-Shop oder Handy-App

Wer sein Ticket online erwirbt, kann es einfach zuhause selbst ausdrucken. Ein weiterer Vorteil des Online-Kaufs: Bei Verlust kann die Karte erneut ausgedruckt werden. Ebenso einfach und bequem ist die Bestellung mit der Handy-App „Wiener Linien". Damit hat man das Semesterticket immer am Handy dabei. Das Semesterticket kann zusätzlich ab 16. Jänner in allen Ticketstellen gekauft werden.

Die Wiener Linien empfehlen den Studierenden bereits einige Tage vor dem Kauf des Semestertickets ihre Daten im jeweiligen Universitätssystem auf Aktualität zu überprüfen. Für die Online-Bestellung müssen die Daten an den Studieneinrichtungen mit den Angaben im Ticketshop der Wiener Linien übereinstimmen.

