WGKK: Neue Vertragsärztinnen und -ärzte für Wien zum Jahresbeginn 2017

Liste der neuen Mediziner ab sofort quartalsweise auf der WGKK-Website zu finden

Wien (OTS) - Vier Allgemeinmedizinerinnen und zwei Allgemeinmediziner eröffnen bis Anfang Februar ihre neuen Kassenpraxen in den Wiener Bezirken Landstraße, Margareten, Alsergrund, Favoriten, Floridsdorf und Donaustadt. Dazu kommen drei Gruppenpraxis-Neugründungen durch jeweils zwei Allgemeinmedizinerinnen bzw. Allgemeinmediziner in den Bezirken Leopoldstadt, Meidling und Döbling. Bei allen Praxiseröffnungen handelt es sich um Nachbesetzungen von offenen Kassenstellen. Für jede der ausgeschriebenen Praxisstellen interessierten sich bis zu fünf Bewerberinnen bzw. Bewerber.

Dazu Ingrid Reischl, Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK):

„Das zeigt, dass sich das Kassensystem bei guten und engagierten Ärztinnen und Ärzten großer Beliebtheit erfreut. Besonders erwähnen möchte ich die Eröffnung der 100. Gruppenpraxis in Wien. Das verdeutlicht den Wunsch vieler Ärztinnen und Ärzte nach der Arbeit im Team. Hier müssen wir ansetzen und im Sinne der Patientinnen und Patienten aber auch der Ärztinnen und Ärzte umfassendere Zusammenarbeitsformen anbieten.“

Neue Fachärztinnen und -ärzte

Auch Facharztpraxen werden im ersten Quartal neu besetzt: In Rudolfsheim-Fünfhaus eröffnet mit 1. Jänner eine Fachärztin für Orthopädie und orthopädische Chirurgie ihre Praxis. Allein für diese Praxis gab es acht Bewerberinnen bzw. Bewerber. Ebenfalls Anfang Jänner starten drei Gruppenpraxen mit jeweils zwei Fachärztinnen bzw. Fachärzten: In Liesing eröffnet eine Gruppenpraxis für Innere Medizin, in Favoriten eine Gruppenpraxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten und in Brigittenau eine für Urologie. Auch bei diesen Praxen handelt es sich um die Nachbesetzungen frei gewordener Kassenstellen. In Favoriten und in Donaustadt werden zudem Ordinationen für Zahnbehandlungen nachbesetzt. Alle Allgemeinmedizinpraxen und Facharztpraxen bleiben am Standort bzw. im Bezirk.

Service: Ordinationsadressen auf www.wgkk.at/aerzte

Eine Liste aller neuen Vertragsärzte der WGKK finden Sie auf der Website der WGKK unter www.wgkk.at/aerzte. Zukünftig wird hier die WGKK quartalsweise ihre neuen Vertragspartner veröffentlichen.

