VKI-Aktion Energiekosten-Stop: Anmeldeschluss in einer Woche

Bisher 36.000 registrierte Haushalte – Teilnahme noch bis 11.01.2017 möglich

Wien (OTS/VKI) - Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir ein Großkunde“ organisiert der Verein für Konsumenteninformation (VKI) seit 2013 einmal jährlich ein Bestbieterverfahren für den Gemeinschaftseinkauf von Strom und Gas. Um über 20 Millionen Euro hat der VKI die Energiekosten der teilnehmenden Konsumentinnen und Konsumenten den letzten drei Jahren senken können. Dabei konnte die durchschnittliche Ersparnis pro Haushalt, die durch den Gemeinschaftseinkauf erreicht wurde, in jedem Jahr weiter erhöht werden. Interessierte können sich unter www.energiekosten-stop.at noch bis einschließlich Mittwoch den 11. Jänner 2017 kostenlos und unverbindlich für die Aktion anmelden.

„Im letzten Jahr lag die durchschnittliche Ersparnis beim Wechsel des Anbieters für Strom und Gas bei 450 Euro pro Jahr und Haushalt. Wir erwarten, dass wir auch in diesem Jahr wieder ein sehr attraktives Angebot für die Aktionsteilnehmer erreichen werden“, sagt Projektleiterin Cora James. „Bisher haben sich bereits 36.000 Haushalte für unsere Gemeinschaftsaktion vormerken lassen. Aber natürlich hoffen wir, dass in den nächsten Tagen noch möglichst viele dazu kommen. Je mehr Teilnehmer wir haben, desto besser ist unsere Ausgangsposition im Bestbieterverfahren. Besonders lohnenswert ist die Teilnahme für Mehrpersonenhaushalte und für Haushalte, die noch nie den Energieanbieter gewechselt haben. Für sie ist das Einsparpotenzial im Bereich der Energiekosten am höchsten.“

Fahrplan der Aktion

1. Anmeldung: Noch bis inklusive 11. Jänner 2017 kostenlos und unverbindlich unter www.energiekosten-stop.at

2. Bekanntgabe Bestbieter: Am 16.01.2017 jeweils ein Bestbieter in den vier Kategorien Ökostrom (laut Vorgabe der E-Control), Umweltzeichen-Strom, Gas (Ost) und Gas (West)

3. Benachrichtigung per E-Mail: Ab Mitte Februar 2017 mit Detailinformationen zu den im Bestbieterverfahren erreichten Tarifen

4. Wechseln und sparen: Angebot prüfen und innerhalb einer rund sechswöchigen Frist entscheiden ob sich der Wechsel lohnt.

SERVICE: Detaillierte Informationen zur VKI-Aktion und Anmeldung online unter: www.energiekosten-stop.at. Fragen beantwortet der VKI auch unter der kostenlosen Hotline 0800 810 860 (von Montag bis Freitag, 8-20 Uhr).

