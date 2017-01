StR Ludwig: Zukunftsträchtig – Lehre bei Wiener Wohnen und Wohnservice Wien

Hervorragende Berufsaussichten - Bewerbungen für Lehrstellen können ab sofort erfolgen

Die Wiener Wohnen Haus- & Außenbetreuung (HAB) und das Wohnservice Wien nehmen neue Lehrlinge auf

„Mit der Möglichkeit einer qualifizierten Ausbildung nehmen die Wiener Wohnen Haus- und Außenbetreuung und das Wohnservice Wien ihre Verantwortung gegenüber den Jungen in unserer Stadt wahr. Ein Lehrabschluss ist heute eine entscheidende Grundlage, um am Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können. Darüber hinaus bieten die beiden stadteigenen Einrichtungen die Möglichkeit eines sicheren Arbeitsplatzes und hervorragende Perspektiven für eine berufliche Weiterentwicklung“, unterstreicht Wiens Wohnbaustadtrat Michael Ludwig.

Zukunftsträchtige Lehrlingsausbildung bei der Wiener Wohnen Haus- & Außenbetreuung

Die Wiener Wohnen Haus- & Außenbetreuung bildet Lehrlinge in derzeit drei unterschiedlichen Lehrberufen mit Zukunft aus:

Reinigungstechnik, Bürokauffrau/Bürokaufmann und Elektrotechnik. Als von der Wirtschaftskammer Wien ausgezeichneter „TOP-Lehrbetrieb“ bietet das Unternehmen eine fundierte und praxisorientierte Ausbildung. Die Lehrlinge bekommen nicht nur umfangreiches Fachwissen vermittelt, sondern werden auch in einem mehrmonatigen Sozialkompetenz-Training auf die zwischenmenschlichen Herausforderungen des Arbeitsalltags vorbereitet. Damit bekommen sie das notwendige Handwerk mit, um später ihre beruflichen Ziele zu erreichen.

Seit mehr als zehn Jahren bildet das Dienstleistungsunternehmen für die städtische Häuserverwaltung in Wien Lehrlinge aus. Eine Lehre bei der Wiener Wohnen Haus- & Außenbetreuung zu machen bedeutet, in einem krisensicheren, wachsenden Unternehmen beschäftigt zu sein. In allen Lehrberufen bieten sich für die Jugendlichen je nach Interesse unterschiedliche Karrieremöglichkeiten.

Seit 2016 nimmt die Wiener Wohnen Haus- & Außenbetreuung am Wiener Töchtertag teil, um Mädchen für technisch-handwerkliche Berufe zu begeistern.

In allen vier Lehrberufen werden nicht nur Mädchen und Burschen gleichermaßen gefördert, sondern es wird auch niemand aufgrund seiner Herkunft, seiner Religion oder anderer Unterscheidungsmerkmale diskriminiert. Bei der Wiener Wohnen Haus- & Außenbetreuung arbeiten Menschen aus mehr als 50 verschiedenen Herkunftsationen Hand in Hand.

Die Wiener Wohnen Haus- & Außenbetreuung GmbH ist ein Beteiligungsunternehmen der Stadt Wien - Wiener Wohnen. Ihre Kernaufgaben betreffen umfassende Betreuungsleistungen im Innen- und Außenbereich der Wohnhäuser der Stadt Wien. Die Haus- & Außenbetreuung betreut rund 1.800 Wohnhausanlagen und beschäftigt derzeit rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Top-Jobaussichten bei Wohnservice Wien für Lehrlinge

Eine Lehre bei Wohnservice Wien zu machen, bedeutet, in einem Unternehmen beschäftigt zu sein, dessen vielfältige Dienstleistungsangebote interessante Aufgabengebiete eröffnen. Bei Wohnservice Wien arbeiten Menschen aus mehr als 25 Nationen, die insgesamt rund 30 verschiedene Sprachen beherrschen. Ab Herbst 2017 wird eine neue Nachwuchskraft im Rahmen einer kaufmännischen Lehre ausgebildet, wobei dies in der Mieterhilfe, in der Wohnberatung Wien, bei wohnpartner und bei Marketing & PR erfolgen wird. Der Kontakt zu den KundInnen steht dabei an erster Stelle.

Nach Abschluss der Ausbildung besteht für engagierte LehrabsolventInnen die Möglichkeit, fix im Unternehmen angestellt zu werden und sich beruflich weiterzuentwickeln. Wie das gelingt, hat Danielle Kastner im Jahr 2016 erfolgreich vorgezeigt. Sie hat ihre Lehrzeit bei Wohnservice Wien mit Auszeichnung abgeschlossen, wurde dafür sogar von der Wiener Wirtschaftskammer geehrt und ist nun eine wertvolle Mitarbeiterin in der Wohnberatung Wien.

