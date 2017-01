Eröffnung der 100. Gruppenpraxis mit Kassenverträgen in Wien

Wien (OTS) - Heute, am 2.1.2017, eröffnen Dr. Klaus Klapper und Dr. Elisabeth Grolig ihre neue Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin im 12. Wiener Gemeindebezirk, in der Eichenstr. 50-52.

Diese spezielle Form der Ordination wurde von den beiden Inhabern mit dem Ziel gewählt, eine noch umfassendere medizinische Versorgung der Bevölkerung zu ermöglichen. Durch die deutlich längeren Öffnungszeiten im Vergleich zu einer herkömmlichen Ordination für Allgemeinmedizin, soll den Patienten eine Alternative zum Besuch einer Spitalsambulanz angeboten werden.

Wie Dr. Klapper berichtet, ist es den meisten Menschen viel lieber sich ihren Arzt in einer Ordination persönlich auszusuchen, als sich in der Anonymität der Krankenhäuser medizinisch versorgen zu lassen. Zu diesem Zweck bietet die neue Gruppenpraxis neben einer deutlichen Ausweitung der Öffnungszeiten auch schon im ersten Schritt eine Samstagsordination an.

Frau Dr. Grolig ist es ein besonderes Anliegen, darauf hinzuweisen, dass für die Zukunft weitere Schritte zur Erweiterung der Öffnungszeiten und des medizinischen Angebotes in der Eichenstr. 50-52 geplant sind.

Regionalmedizinisches Zentrum Meidling /Dr. Klapper

Öffnungszeiten:

Mo 12.00-19.00

Di 08.00-13.00

Mi 15.00-19.00

Do 08.00-15.00

Fr 07.00-13.00

Sa 09.30-12.30

Rückfragen & Kontakt:

Regionalmedizinisches Zentrum Meidling

Dris. Klapper & Grolig Ärzte für Allgemeinmedizin OG

Eichenstr. 50-52, 1120 Wien

Tel.: 01 8133593, mailto: office @ rmz-meidling.net

Dr. Klaus Klapper