Wechsel im Vorstand von Atradius

Köln, Germany and Amsterdam (ots/PRNewswire) - Atradius hat Marc Henstridge zum 1. Januar 2017 als neuen Chief Insurance Operations Officer (CIOO) berufen. Der Brite folgt Dominique Charpentier in den Vorstand, der Ende 2016 in den Ruhestand gegangen ist.

Atradius ist ein weltweit agierender Kreditversicherer und bietet im Firmengeschäft tätigen Unternehmen zahlreiche Produkte und Services zur Verbesserung ihres Kredit- und Forderungsmanagement. Dazu zählen unter anderem Kreditversicherungs-, Inkasso- (Collections) und Bürgschaftslösungen (Bonding) sowie Bonitätsinformationen über Abnehmer.

Der 48-jährige Marc Henstridge arbeitet seit 1997 bei Atradius. In den vergangenen 19 Jahren hat Henstridge verschiedene Funktionen im Unternehmen innegehabt. Zuletzt war er Direktor Risk Services für Großbritannien und Irland. Zusätzlich vertritt er Atradius und die Kreditversicherungsbranche in diversen externen Gremien. Als CIOO verantwortet er ab sofort die Geschäftsbereiche Instalment Credit Protection, Bürgschaften, Inkasso und Rückversicherung (Atradius Re) sowie die Zentralbereiche Project & Process Unit und Information Technology Services. In seiner neuen Position wird Marc Henstridge von Amsterdam aus arbeiten.

Dominique Charpentier (65) beendet seine herausragende Karriere nach mehr als 20 Jahren in der Kreditversicherungs- und Factoring-Branche. 14 Jahre davon war er für Atradius tätig, im Mai 2013 war er als CIOO in den Vorstand berufen worden.

Isidoro Unda, Vorsitzender des Vorstandes und Chief Executive Officer von Atradius, kommentiert: "Sich permanent mit unseren Kunden weiterzuentwickeln, um ihnen noch bessere Lösungen zur Absicherung ihres geschäftlichem Wachstums bieten zu können, ist essentiell für ihren Erfolg. Dominique Charpentier hat uns auf großartige Art und Weise dabei geholfen, immer neue Lösungen für unsere Kunden zu finden. Mit Marc Henstridge wollen wir dies weiter ausbauen."

