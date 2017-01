PG "Jungunternehmer: Übergabe des JW-Bundesvorsitzes an Amelie Groß und Ausblick 2017", 9. Jänner 2016, 09:30 Uhr, CoworkCafe Cocoquadrat

Wien (OTS) - Am 1. Jänner wird Amelie Groß, und somit erstmals bei der Jungen Wirtschaft eine Frau, neue Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft.

Im Rahmen des Pressegesprächs wird Ihnen die neue Bundesvorsitzende Amelie Groß zudem ihre Programmschwerpunkte für die kommenden Jahre vorstellen. Außerdem zieht Herbert Rohrmair-Lewis, der mit Jahreswechsel die Führung der Jungunternehmervertretung übergeben hat, Bilanz über die letzten drei Jahre.

Anlässlich des Jahresbeginns hat das market-Institut im Auftrag der Jungen Wirtschaft (JW) wieder die Stimmung der heimischen Jungunternehmer und ihre Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung für die kommenden Monate erfragt.

• Was erwarten sich die Unternehmer unter 40 Jahren im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage in den kommenden zwölf Monaten?

• Wie bewerten Startups, Gründer und Jungunternehmer ihre eigene unternehmerische Entwicklung?

• Planen sie Mitarbeiter aufzunehmen und Investitionen zu tätigen? • usw.

Die Ergebnisse der Umfrage sowie die Schlussfolgerungen für die Jungen Wirtschaft möchten wir Ihnen präsentieren und mit Ihnen diskutieren.

Wir laden daher sehr herzlich ein zum:

Pressegespräch der Jungen Wirtschaft

Jungunternehmer: Übergabe des JW-Bundesvorsitzes an

Amelie Groß und Ausblick 2017

Wann: Montag, 9. Jänner 2016, 09:30 Uhr

Wo: CoworkCafe Cocoquadrat, Wiedner Hauptstraße 65, 1040 Wien

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich für diesen Termin Zeit nehmen und wir Sie beim Pressegespräch begrüßen dürfen. Um verlässliche Zu-bzw. Absage an Hrn. Joachim Kurz per Mail joachim.kurz @ pantarhei-advisors.com bzw. telefonisch unter 01 886 56 35 220 wird gebeten.

