AVISO: Rede von Bundeskanzler Christian Kern zur Zukunft Österreichs

Wien (OTS/SK) - Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien ein zur Rede des Bundeskanzlers und SPÖ-Parteivorsitzenden Christian Kern zur Zukunft Österreichs: "Worauf warten? Zeit, die Dinge neu zu ordnen." ****

Zeit: Mittwoch, 11. Jänner 2017, 17.30 Uhr

Ort: Messezentrum Wels, Halle 21, Messeplatz 1, 4600 Wels

Für PressevertreterInnen wird ein Bustransfer zwischen Wien und Wels eingerichtet. Abfahrt von der SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße 18 ist um 13:30 Uhr, Rückkehr am Abend im Anschluss an die Veranstaltung oder am nächsten Tag in der Früh inklusive einer Übernachtung.

Für die Organisation ist unbedingt eine Akkreditierung unter Tel. 01/534 27 - 275 oder per Mail an michaele.pavelka @ spoe.at erforderlich! Wir bitten die VertreterInnen der Presse darum, sich bis spätestens 5. Jänner 2017, 12 Uhr anzumelden und etwaige Transfer- oder Übernachtungswünsche bis dahin zu übermitteln. (Schluss) sc/mp

