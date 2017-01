Wien-Liesing: Auflösung einer illegalen „Rave-Party“

Wien (OTS) - Am 01. Jänner 2017 gegen 11.30 Uhr konnte in einer leerstehenden Lagerhalle in der Ziedlergasse eine illegale „Rave-Party“ aufgelöst werden. Die Veranstalter der Party zeigten sich sehr kooperativ und forderten die restlichen Besucher auf die Veranstaltung unverzüglich zu verlassen.

