Casinos Austria startet neue Ära im Automatenspiel

Von High-End bis Retro: 19 Millionen Euro Investition für 1.000 neue Geräte zum Start ins Jubiläumsjahr.

Wien (OTS) - Das neue Jahr bringt für die Gäste von Casinos Austria auch ein neues Spielerlebnis im Automatenspiel. 1.000 Spielautomaten wurden zum Jahreswechsel in den 12 Casinos durch Geräte der neuesten Generation ersetzt, in den nächsten Wochen werden sukzessive weitere folgen. Breitere Displays, Multigame-Automaten mit bis zu 40 verschiedenen Spielen, HD-Auflösung und jede Menge neuer Spiele sowie Klassiker, die in aktueller 3-D-Grafik neu aufgelegt wurden, sorgen für viel Spielspaß. Auch Nostalgiker kommen auf ihre Kosten: Der Walzenautomat erlebt bei Casinos Austria sein Comeback – natürlich in aktuellem Outfit und ausgestattet mit neuester LED-Lichttechnik und Soundeffekten.

„Unsere Gäste mit neuen Spielerlebnissen zu überraschen, ist gerade im Jubiläumsjahr des 50. Geburtstages von Casinos Austria eine große Freude“, sagt Generaldirektor Dr. Karl Stoss. „Deshalb haben wir für diesen Schritt in die Zukunft auch insgesamt 19 Millionen Euro investiert.“

Die Geräte stammen von insgesamt 16 verschiedenen internationalen Herstellern. Daraus resultiert ein ungemein vielfältiger Spielemix mit Einsätzen ab einem Cent, der Möglichkeit von Freispielen oder auch der Chance auf hohe Gewinne bei kleinen Einsätzen. Und sollte der Akku des Handys gerade im Casino leer werden, bieten die neuen Automaten USB-Schnittstellen als Ladestationen.

Eine besondere Möglichkeit, die neuen Automaten auszuprobieren und sein Glück zu versuchen, bietet sich natürlich am Freitag, den 13. Jänner, der in der kommenden Woche in allen Casinos von Casinos Austria auch entsprechend gefeiert wird.

