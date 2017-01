Schluss mit Energiefressern im Gewerbe: Erstmalig Förderung für effiziente Kühlgeräte

Ab 2.1.2017 bis zu 30% der Anschaffungskosten gefördert. Unternehmen profitieren doppelt, da effiziente Geräte um die Hälfte weniger Energie als marktübliche Kühlgeräte verbrauchen.

Wien (OTS) - 2. Jänner 2017 - Häufig wissen Unternehmen gar nicht, dass viele ihrer Kühlgeräte große Energieverbraucher sind. Denn oft wird im Handel auf geöffnete Geräte gesetzt, zusätzlich sind viele Geräte bereits veraltet und ineffizient. So verbraucht etwa eine geöffnete Tiefkühltruhe – in vielen Supermärkten zu finden – bis zu 10.000 kWh pro Jahr, während ein geschlossenes Gerät ähnlicher Größe auf einen Energieverbrauch von rund 2.000 kWh pro Jahr kommt. Auch bei Lagerkühl- oder Gefrierschränken kann mit der richtigen Geräteauswahl viel Energie gespart werden. Bei mehreren im Einsatz befindlichen Geräten können sich für einen Betrieb signifikante jährliche Energieeinsparungen ergeben. Im Schnitt verbrauchen effiziente Geräte um die Hälfte weniger Energie als marktübliche Kühlgeräte.

Die Österreichische Energieagentur hat daher im Rahmen des EU-Projekts „ProCold“ mit der Kommunalkredit Public Consulting ein neues Förderprogramm ins Leben gerufen: Erstmals werden in Österreich bis zu 30% der Anschaffungskosten eines effizienten gewerblichen Kühlgeräts rückerstattet.

topprodukte.at: Die effizientesten gewerblichen Kühlgeräte auf einem Blick

Das von der Österreichischen Energieagentur betreute EU-Projekt „ProCold“ hat sich zum Ziel gesetzt den Marktanteil an effizienten gewerblichen Kühlgeräten zu erhöhen. Dafür wird in 8 europäischen Ländern eng mit Herstellern, Händlern und Anwender zusammengearbeitet. Seit Projektbeginn werden laufend Daten zu den effizientesten Geräten aus den Produktgruppen der Lagerkühlgeräte und der Verkaufskühlgeräte gesammelt, bewertet und in Produktlisten aufgenommen. Dabei sind die Auswahlkriterien so streng gewählt, dass nur besonders effiziente Geräte, die zusätzlich ein natürliches Kältemittel mit sehr niedrigem Treibhauspotential verwenden, abgebildet werden. Alle den Kriterien entsprechenden Produkte sind öffentlich und kostenlos auf www.b2b.topprodukte.at unter der Kategorie „Gewerbliche Kühlung“ zu finden.

Bis zu 30% der Anschaffungskosten

Das in Österreich nun erstmals durchgeführte Förderprogramm, das von der Österreichischen Energieagentur im Rahmen des EU-Projekts „ProCold“ mit der Kommunalkredit Public Consulting initiiert wurde, startet am 2.1.2017. Gefördert wird die Anschaffung von steckerfertigen, energieeffizienten und umweltfreundlichen Kühl- und Gefriergeräten für den gewerblichen Gebrauch, die auf www.b2b.topprodukte.at gelistet sind, bzw. den Effizienzkriterien von topprodukte.at entsprechen. Abhängig vom Gerätetyp werden bis zu 30% der Anschaffungskosten rückerstattet. Eine Antragsstellung ist ab sofort möglich, wobei das Rechnungsdatum nicht mehr als 6 Monate zurück liegen darf.

