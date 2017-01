Terminaviso: Jahrespressekonferenz der Akademie der bildenden Künste Wien

Wien (OTS) -



Jahrespressekonferenz der Akademie der bildenden Künste Wien



Am Podium:

Eva Blimlinger Rektorin

Andrea B. Braidt Vizerektorin Kunst | Forschung

Karin Riegler Vizerektorin Lehre | Nachwuchsförderung

Julia M. Nauhaus Direktorin Gemäldegalerie | Kupferstichkabinett |

Glyptothek

Sabine Haag Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums Wien



Themen:

325 Jahre Akademie: Jubiliäumsfeierlichkeiten

Bestandsanierung: Beginn Sommer 2017, Ausweichquartiere und neue

Räumlichkeiten für xhibit und Gemäldegalerie in Kooperation mit KHM

Lehre: Berufungen, künstlerisches Lehramtsstudium neu

Eröffnungen: Rundgang: 4 Tage offene Ateliers, Programm und

Kunstauktion

Ausstellung: Altbekanntes & Unerkanntes II - Kunst der Zeichnung im

19. und 20. Jahrhundert in der Gemäldegalerie



Datum: 19.1.2017, um 10:00 Uhr



Ort:

Akademie der bildenden Künste

Schillerplatz 3, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Claudia Kaiser

Leitung Büro für Öffentlichkeitsarbeit

Tel: (01) 588 16-1300, c.kaiser @ akbild.ac.at

www.akbild.ac.at