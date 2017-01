Mutmaßlicher gewerbsmäßiger Taschendieb festgenommen

Wien (OTS) - Am 31.12.2016 wurde gegen 14:30 Uhr in einem Lokal in der Johannesgasse (1. Bezirk) der Rucksack eines Gastes gestohlen. Der mutmaßliche Täter konnte kurz darauf angehalten und festgenommen werden. Dem 25-jährigen Beschuldigten konnten im Zuge der Ermittlungen zumindest drei weitere Fälle von Taschendiebstahl nachgewiesen werden. Der Mann befindet sich in Haft.

