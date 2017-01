Radfahrer bei Unfall verletzt

Wien (OTS) - Am 31.12.2016 kam es gegen 07:50 Uhr in der Nattergasse (17. Bezirk) zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer (64) und einem PKW-Lenker (32). Der Radfahrer wurde mittelschwer am Kopf verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

