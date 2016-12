650.000 BesucherInnen beim Wiener Silvesterpfad

Wien bot zum Jahreswechsel ein fulminantes Fest des Miteinander

Wien (OTS) - (Wien, 1. Jänner 2017 / 2 Uhr) Der Wiener Silvesterpfad hat einmal mehr seinem Image als herausragende Attraktion der Bundeshauptstadt alle Ehre gemacht. Rd 650.000 Gäste aus dem In- und Ausland feierten in der prachtvollen Wiener Innenstadt den Jahreswechsel ohne nennenswerte Zwischenfälle fröhlich und ausgelassen. Wien hat sich damit einmal mehr als Stadt des friedlichen Miteinander präsentiert.

Der großartige Programm-Mix, das kulinarische Angebot, die unvergleichliche Kulisse und das beeindruckende Feuerwerk über dem Rathaus machten diesen Event auch heuer wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis.

In wenigen Stunden wird die Innenstadt dank der Mitarbeiter der MA 48, die jetzt bereits im Einsatz sind, wieder in gewohntem Glanz und Sauberkeit erstrahlen.

Die perfekte Wiener Melange

Der Erfolg des Wiener Silvesterpfad national und international ist die gelungene Mischung aus mit Bedacht gewählten Bühnen-Standorten, einem großartigen Unterhaltungsprogramm, köstlicher Kulinarik und der wunderschönen Kulisse der Bundeshauptstadt. Und wenn es dann um Mitternacht "Alles Walzer" heißt und Hunderttausende Menschen bei Donauwalzer, Feuerwerk über dem Rathaus und dem Klang der Pummerin heiter und friedlich in ein neues Jahr tanzen, gehen diese Bilder als ein bedeutendes Stück Wien um die ganze Welt.

Ein wunderbarer Start ins neue Jahr

Um das neue Jahr nochmals gebührend zu empfangen, lädt der Rathausplatz am 1. Jänner 2017 Uhr zur Live-Übertragung des Neujahrskonzertes der Wiener Philharmoniker unter Dirigent Gustavo Dudamel (ab 11 Uhr) ein. Alle, die die Nacht ausgiebig zum Tag gemacht haben, haben am Nachmittag nochmals die Gelegenheit, die Aufzeichnung des Konzertes sowie die Highlights aus "Die Fledermaus" aus der Wiener Staatsoper zu sehen.

Neujahrsprogramm am 1. Jänner 2016 am Wiener Rathausplatz (10:00 – 17:00 Uhr):

11:00 – 13:00 Liveübertragung Neujahrskonzert

13:00 – 15:00 "Die Fledermaus", Wiener Staatsoper

15:00 – 17:00 Wiederholung Neujahrskonzert

Neujahrsprogramm am 1. Jänner 2016 am Herbert von Karajan-Platz (11:00 – 22:30 Uhr)

11:15 – 13:00 Liveübertragung Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker

13:00 – 19:00 Potpourri der schönsten Opern- und Ballettszenen 19:00 – 22:30 "Die Fledermaus", Liveübertragung aus der Wiener Staatsoper

Der Wiener Silvesterpfad am 31. Dezember 2016*

von 14 bis 2 Uhr in der Wiener Innenstadt,

von 12 bis 2 Uhr im Wiener Prater und

von 14 bis 00.30 Uhr in Aspern Seestadt

