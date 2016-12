Cannabispflanzen bei Wohnungsbrand sichergestellt

Wien (OTS) - Am 30.12.2016 kam es gegen 00:40 Uhr in einer Wohnung in Favoriten aus derzeit nicht geklärter Ursache zu einem Brand. Im Zuge der Erhebungen fanden einschreitende Polizisten in der Wohnung elf reife Cannabispflanzen. Die Suchtmittel wurden sichergestellt, der Wohnungsmieter (28) auf freiem Fuße zur Anzeige gebracht.

